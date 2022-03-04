«Скажите своей власти, что хотите жить без радиоактивного заражения». Зеленский обратился к россиянам в связи с пожаром на Запорожской АЭС

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением, в котором обвинил российские войска в атаке на крупнейшую атомную электростанцию Европы — Запорожскую АЭС.

В ходе своего заявления он перешел на русский язык, обратившись к мирным гражданам России.

Мы пережили ночь, которая могла бы остановить историю Украины и Европы. Российские войска атаковали Запорожскую атомную станцию. Российские танкисты ударили по станции прямой наводкой.

Русские люди, я хочу обратиться к вам! Как это вообще возможно? Мы же вместе в 1986 году боролись с последствиями Чернобыльской катастрофы. Вы должны помнить разбросанный взрывом горящий графит. Жертвы. Вы должны помнить свечение над разрушенным энергоблоком. Вы должны помнить эвакуацию из Припяти и 30-километровой зоны. Как же можно это забыть?

А если вы не забыли, то вам нельзя молчать. Вы должны сказать своей власти, выйти на улицы и говорить, что вы хотите жить, вы хотите жить на Земле без радиоактивного заражения. Радиация не знает, где Россия. Радиация не знает, где границы вашей страны.

Офіс Президента України

В ночь на 4 марта Запорожская АЭС в городе Энергодар подверглась обстрелам, в результате чего произошел пожар в учебно-тренировочном корпусе станции. Возгорание произошло на площади около двух тысяч квадратных метров. К утру его ликвидировали. Сообщалось, что пострадавших в результате ЧП нет и радиоактивный фон остается в норме.

Минобороны РФ выступило с собственным заявлением по поводу инцидента на АЭС. В ведомстве утверждают, что Запорожская АЭС контролируется российскими войсками с 28 февраля, а ночью 4 марта «украинская диверсионная группа» обстреляла на станции патруль Росгвардии из учебно-тренировочного центра, а затем подожгла здание.

«Целью провокации киевского режима на атомном объекте является попытка обвинить Россию в создании очага радиоактивного заражения», — заявили в Минобороны.

В условиях войны оперативно проверить информацию, которую распространяют официальные представители той или иной стороны конфликта, не представляется возможным.

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