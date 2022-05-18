Кирилл Серебренников по-русски обратился к зрителям в Каннах: «Нет войне»

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Режиссер Кирилл Серебренников представил на Каннском кинофестивале свой новый фильм «Жена Чайковского» и высказался против войны в Украине. Об этом «Медузе» сообщил кинокритик Антон Долин, который находится в Каннах.

Выступая с речью, Серебренников обратился к залу и сказал по-русски: «Нет войне». Он выразил надежду, что люди искусства сделают все возможное, чтобы война закончилась, и мирная жизнь вернулась в Европу.

В конце марта суд в Москве отменил условный срок Кирилла Серебренникова, ранее признанного виновным в особо крупном мошенничестве по делу «Седьмой студии». Вскоре после этого режиссер покинул Россию.

Фильм Серебренникова «Жена Чайковского» был показан в Каннах в рамках основного конкурса кинофестиваля.

Чего ждать от фестиваля

В основном конкурсе Канн, вопреки призывам к бойкоту российского кино, — новый фильм Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского» Что еще ждать от фестиваля

Чего ждать от фестиваля

В основном конкурсе Канн, вопреки призывам к бойкоту российского кино, — новый фильм Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского» Что еще ждать от фестиваля

75-й международный кинофестиваль в Каннах проходит с 17 по 28 мая. Организаторы фестиваля решили не принимать официальные делегации России из-за войны в Украине.

В рамках специальных показов в Каннах представят ленту украинского режиссера Сергея Лозницы «Естественная история разрушений», а за приз «Особый взгляд» и «Золотую камеру» будет бороться режиссер из Украины Максим Наконечный со «Взглядом мотылька». Кроме того, на кинофестивале покажут фильм «Мариуполис 2» литовского документалиста Мантаса Кведаравичюса, погибшего в Мариуполе во время съемок.

17 марта на церемонии открытия кинофестиваля показали видеообращение президента Украины Владимира Зеленского. Во время десятиминутной речи, посвященной войне в Украине, он привел цитаты из фильмов «Великий диктатор» Чарли Чаплина и «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы, а также вспомнил героев картин «Жизнь прекрасна» Роберто Бениньи и «Бесславные ублюдки» Квентина Тарантино.

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