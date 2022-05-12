Северная Корея впервые с начала пандемии объявила о вспышке ковида

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Власти КНДР объявили о вспышке ковида в стране, пишет The New York Times. В стране объявлен режим «максимальной чрезвычайной ситуации» и локдаун. Известно, что речь идет о распространении штамма омикрон, другие подробности не раскрываются.

Как отмечает издание, власти Северной Кореи впервые с начала пандемии признали случаи ковида на территории страны.

Роспотребнадзор заявил, что готов оказать помощь Северной Корее, сообщили «Интерфаксу» в ведомстве, добавив, что «пока официальных запросов от КНДР не поступало». При этом в Роспотребнадзоре напомнили, что у них уже есть опыт взаимодействия с КНДР в области борьбы с ковидом. Так, в 2020 году КНДР стала одной из первых стран, куда были направлены российские тест-системы.

Ранее КНДР утверждала, что заболевших ковидом на ее территории нет. При этом с начала пандемии КНДР стала принимать меры по защите от ковида, включающие закрытие границ и введение карантина.

В июне 2021 года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявлял о «серьезном инциденте» в сфере здравоохранения КНДР, не уточняя подробности. За пределами Северной Кореи предположили, что речь идет о вспышке ковида.

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