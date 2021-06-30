Ким Чен Ын заявил о «серьезном инциденте» в сфере здравоохранения КНДР. Официально в стране нет коронавируса

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о «серьезном инциденте» в области национального здравоохранения. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на северокорейские государственные СМИ.

Пренебрегая важными решениями партии в ее общенациональной чрезвычайной борьбе с вирусом… ответственные должностные лица спровоцировали серьезный инцидент, который создал огромный кризис для безопасности нации и ее народа.

О каком «инциденте» идет речь, Ким Чен Ын не уточнил. Агентства AFP и AP пишут со ссылкой на экспертов, что слова лидера КНДР свидетельствуют о серьезном ухудшении ситуации с коронавирусом в стране.

Заявление Ким Чен Ына прозвучало на заседании центрального комитета Трудовой партии Кореи. Также на заседании было объявлено об увольнении ряда высокопоставленных северокорейских чиновников, пишет AFP.

Власти Северной Кореи еще ни разу не отчитывались перед Всемирной организацией здравоохранения об обнаружении случаев коронавируса в стране.

С начала пандемии КНДР стала принимать меры по защите от ковида, включающие закрытие границ и введение карантина.

Летом 2020 года власти КНДР заподозрили коронавирус у перебежчика из Южной Кореи. Из-за этого в приграничном городе Кэсон был введен карантинный режим.

В конце 2020 года японская газета Asahi Shimbun со ссылкой на источники сообщила, что Северная Корея закупила российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» и китайское диагностическое оборудование.

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