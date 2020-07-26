В КНДР заподозрили первый случай заражения коронавирусом — у перебежчика
Источник: Meduza
В Северной Корее зафиксирован первый возможный случай заражения COVID-19.
По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, инфекцию заподозрили у перебежчика, вернувшегося на родину спустя три года после побега в Южную Корею.
Сообщается, что он «незаконно пересек демаркационную линию» 19 июля. Сейчас перебежчик и все, с кем он контактировал, изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением.
В приграничном городе Кэсон введен карантинный режим, власти изолировали городские районы друг от друга.
Политбюро правящей Трудовой партии Кореи провело экстренное заседание в связи со сложившейся ситуацией. На нем присутствовал глава КНДР Ким Чен Ын.