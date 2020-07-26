В Северной Корее зафиксирован первый возможный случай заражения COVID-19.

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, инфекцию заподозрили у перебежчика, вернувшегося на родину спустя три года после побега в Южную Корею.

Сообщается, что он «незаконно пересек демаркационную линию» 19 июля. Сейчас перебежчик и все, с кем он контактировал, изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением.

В приграничном городе Кэсон введен карантинный режим, власти изолировали городские районы друг от друга.

Политбюро правящей Трудовой партии Кореи провело экстренное заседание в связи со сложившейся ситуацией. На нем присутствовал глава КНДР Ким Чен Ын.