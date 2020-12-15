Asahi Shimbun: Северная Корея закупила российскую вакцину от коронавируса

Власти КНДР закупили российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» и китайское диагностическое оборудование. Об этом сообщила японская газета Asahi Shimbun со ссылкой на источники в южнокорейской разведке и китайских бизнес-кругах.

Сумма контракта и объем партии вакцины не известны. Препарат стали выборочно вводить представителям Трудовой партии Кореи, которая является правящей в КНДР. Точных данных о вакцинации лидера страны Ким Чен Ына пока нет, говорится в статье Asahi Shimbun, которую цитирует ТАСС (полная версия статьи доступна только по подписке).

Среди китайского диагностического оборудования, которое закупила Северная Корея, есть, в частности, термографы. Их установили на границе КНДР и Китая, чтобы возобновить экономическое взаимодействие между странами.

Официально в КНДР не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. Но с конца января страна стала принимать меры по защите от ковида, включающие закрытие границ, прекращение работы школ и введение карантина.

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