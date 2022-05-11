Корреспонденту «Медузы» запретили участвовать в ежедневных брифингах Кремля. Его без предупреждения отключили от чата
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Корреспондента «Медузы» исключили из пула журналистов, которые участвуют в ежедневных телефонных брифингах пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Утром 11 мая администраторы чата в ICQ, занимающиеся организацией брифингов, без предупреждения удалили из чата корреспондента «Медузы».
На вопрос, почему это случилось, администраторы ответили: «Мы сокращаем количество участников пула».
Данные о том, насколько сильно сокращается кремлевский пул и кто еще из него исключен, администраторы не предоставили, сказав лишь, что в пуле останутся «российские СМИ и СМИ, имеющие представительства в России».
Журналисты «Медузы» регулярно принимали участие в брифингах Пескова последние несколько лет.