Корреспонденту «Медузы» запретили участвовать в ежедневных брифингах Кремля. Его без предупреждения отключили от чата

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Корреспондента «Медузы» исключили из пула журналистов, которые участвуют в ежедневных телефонных брифингах пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Утром 11 мая администраторы чата в ICQ, занимающиеся организацией брифингов, без предупреждения удалили из чата корреспондента «Медузы».

На вопрос, почему это случилось, администраторы ответили: «Мы сокращаем количество участников пула».

Данные о том, насколько сильно сокращается кремлевский пул и кто еще из него исключен, администраторы не предоставили, сказав лишь, что в пуле останутся «российские СМИ и СМИ, имеющие представительства в России».

Журналисты «Медузы» регулярно принимали участие в брифингах Пескова последние несколько лет.

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