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Волонтеры разбирают завалы после обстрела жилого дома в Харькове. 21 марта 2022 года Vitalii Hnidyi / Reuters / Scanpix / LETA

Почти каждый будний день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков устраивает брифинг с журналистами, созваниваясь с ними и отвечая на их вопросы. В этой встрече участвуют российские и зарубежные журналисты, в том числе «Медуза». Перед вами фрагмент разговора, состоявшегося 23 марта.

«Медуза»: На днях стало известно, что в Харькове в результате обстрела со стороны российских войск погиб 96-летний Борис Романченко, который в годы Великой Отечественной войны сумел выжить в нескольких нацистских концлагерях, в том числе в Бухенвальде. Генпрокуратура Украины возбудила первое уголовное дело об изнасиловании украинской женщины российскими военнослужащими. Также прокуратура сообщает о гибели минимум 120 украинских детей с начала войны. Скажите, пожалуйста, это и есть так называемая «денацификация»? Почему, хотя Минобороны РФ утверждает, что наносит удары только по военным объектам и местным националистам, в Украине продолжают страдать и гибнуть невинные мирные люди?

Дмитрий Песков: Скажите, пожалуйста, эту информацию вы получили только от Генпрокуратуры или от других источников также?

«Медуза»: Ну, в частности, информацию по поводу Бориса Романченко сообщали не только украинские источники, но и немецкие фонды, которые помогают бывшим узникам концлагерей.

Дмитрий Песков: Понятно. А они уверены, что он не погиб под перекрестным огнем националистических батальонов? А вы можете быть уверены?

«Медуза»: Мы понимаем, что в условиях военных действий мы не можем быть стопроцентно уверены ни в какой информации.

Дмитрий Песков: Ну тогда вы, наверное, должны по-другому формулировать свой вопрос. Утверждается, что… Заявляется, что… В то же время не проверено. Согласитесь.

«Медуза»: Да, поэтому я делаю отсылки на каждые сведения.

Дмитрий Песков: Хорошо. Так. Теперь я отвечаю. Мы не верим Генеральной прокуратуре Украины. Российские военные не наносят удары и не стреляют в гражданских. Российские военные помогают гражданским. И, к сожалению, все больше и больше свидетелей выходят из городов и говорят, что их удерживают там как живой щит и что националистические батальоны открывают огонь, это массовые случаи, по гражданским лицам. Это первое.

Информации про изнасилование женщины не верим вообще. Это ложь.

«Медуза»: То есть все сведения, которые приводятся украинской стороной, можно с большой долей уверенности говорить, что это дело рук местных националистов?

Дмитрий Песков: Наша точка зрения такая. Вы слышите огромное количество рассказов непосредственных очевидцев, которые выходят из городов. Они рассказывают, как их удерживают там как живой щит, как открывают огонь именно националистические батальоны по тем, кто пытается выйти из города. Они рассказывают, как их держат в информационной блокаде, препятствуя информации об открывающихся гуманитарных коридорах, и так далее, и так далее. Это не наши рассказы. Это рассказы украинцев, которые выходят из этих городов.

«Медуза»: Вчера в интервью CNN вы сказали, что Владимир Путин «еще не достиг своих целей в Украине», но «спецоперация» «идет в строгом соответствии с намеченным планом». Минобороны РФ единственный раз отчитывалось о жертвах — 500 погибших российских солдат. Неужели такой и был план? И сколько еще военнослужащих должны погибнуть, чтобы цели Владимира Путина были достигнуты?

Дмитрий Песков: Действительно, один раз была предоставлена информация Министерством обороны. Но, как мы уже с вами говорили, эта прерогатива принадлежит целиком и полностью только им, то есть нашим военным. Когда они посчитают целесообразным, дадут дополнительную информацию.

Операция развивается и проводится в строгом соответствии с планами и задачами. Планы и задачи операции хорошо известны, не буду повторяться. Военные не стреляют по гражданским — до тех пор, пока гражданские не берут в руки оружие и не целятся в наших военных.

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