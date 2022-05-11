Кирилл Серебренников снимает фильм об Эдуарде Лимонове. Писателя сыграет Бен Уишоу

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Режиссер Кирилл Серебренников снимает фильм об Эдуарде Лимонове, сообщает Variety. Первые кадры картины он покажет публике на предстоящем Каннском кинофестивале 17 мая.

Фильм «Limonov, the Ballad of Eddie» («Лимонов, Баллада об Эдичке») находится в стадии съемок. Режиссер рассказал Variety, что половина фильма была снята в Москве, однако после начала войны в Украине доснимать фильм будут в Европе. Конкретную страну издание не называет.

Главную роль в картине сыграет британский актер Бен Уишоу («Парфюмер», «Облачный атлас»). Жену Лимонова Елену Щапову сыграет Виктория Мирошниченко («Дылда»). Авторы сценария — польский режиссер и сценарист, обладатель «Оскара» Павел Павликовский («Ида», «Холодная война») и режиссер и сценарист Бен Хопкинс.

Фильм Серебренникова основан на книге французского писателя Эммануэля Каррера «Лимонов». Сюжет описывает жизнь писателя в Харькове, Нью-Йорке, Париже и Москве, действие охватывает события с детства Лимонова до 2004 года.

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По словам продюсеров фильма, публика увидит картину в 2023 году. Это самый высокобюджетный фильм Серебренникова — на производство будет потрачено 10,5 миллионов долларов.

28 марта стало известно, что Хамовнический суд Москвы отменил условное осуждение Кирилла Серебренникова, ранее признанного виновным в особо крупном мошенничестве по делу «Седьмой студии». На следующий день отборщик фильмов для Каннского фестиваля Жоэль Шапрон сообщил, что Серебренников уехал из России.

75-й Каннский кинофестиваль пройдет на Лазурном берегу Франции с 17 по 28 мая. В 2022 году в основной конкурс в общей сложности включили 18 картин. Среди них - «Преступления будущего» Дэвида Кроненберга, «Время Армагеддона» Джеймса Грэя, «Тори и Локита» братьев Жан-Пьера и Люка Дарденн и «Треугольник печали» Рубена Эстлунда.

На Каннском кинофестивале 2022 года Кирилл Серебренников представит свой новый фильм «Жена Чайковского», который вошел в основной конкурс смотра.

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