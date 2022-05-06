Россия в апреле недополучила более 130 миллиардов рублей нефтегазовых доходов

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По итогам апреля разница между ожидаемыми и фактически поступившими нефтегазовыми доходами в российский бюджет составила 133,1 миллиарда рублей, сообщает министерство финансов России.

Минфин прогнозировал, что в апреле бюджет получит дополнительные нефтегазовые доходы в размере 798,4 миллиарда рублей. Таким образом, за минувший месяц Россия получила от продажи нефти и газа более 665 миллиардов рублей.

«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в мае 2022 года в размере 414 миллиардов рублей», — заявили в министерстве.

В марте российский бюджет недополучил более 300 миллиардов рублей нефтегазовых доходов.

С 1 апреля власти России требуют, чтобы «недружественные страны», то есть те, кто ввел санкции в отношении России, платили за поставки газа в российских рублях. Для этого иностранные покупатели должны открыть счет в Газпромбанке. В конце апреля после отказа Польши и Болгарии платить за газ в рублях «Газпром» приостановил поставки в эти страны.

После вторжения России в Украину США ввели эмбарго на импорт российских нефти и газа. Шестой пакет санкций Евросоюза, который сейчас обсуждают в Брюсселе, предусматривает поэтапное введение эмбарго на российскую нефть.

С начала войны нефть марки Brent торгуется выше 100 долларов за баррель и сейчас стоит 113,33 доллара. 7 марта цена на газ в Европе выросла до 3892 доллара за тысячу кубометров, что стало историческим максимумом. 6 мая газ торгуется выше 1160 долларов.

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