«Газпром» объявил о прекращении поставок газа в Польшу и Болгарию

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Обновление: Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия вновь пытается шантажировать ЕС газом. «Мы готовы к такому сценарию. Мы разрабатываем координированный ответ», — написала она в твиттере.

«Газпром» полностью приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша). Об этом сообщается утром 27 апреля в телеграм-канале российского концерна. Такое решение, говорится в заявлении «Газпрома», принято «в связи с неоплатой в рублях».

«По состоянию на конец рабочего дня 26 апреля „Газпром экспорт“ не получил платежи за поставки газа в апреле от компаний „Булгаргаз“ и PGNiG в рублях, в соответствии с Указом Президента РФ № 172 от 31.03.2022 г. Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были своевременно проинформированы».

В случае несанкционированного отбора российского газа из транзитных объемов в третьи страны, предупредил «Газпром», поставки для транзита будут сокращены на этот объем.

Представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский заявил, что его страна больше не собирается покупать российский газ, сообщает ТАСС.

С 1 апреля власти России требуют, чтобы «недружественные страны», к которым российские власти относят в том числе и все государства Евросоюза, осуществляли расчеты по поставкам газа в российских рублях. Для этого иностранные покупатели должны открыть счет в Газпромбанке. Президент РФ Владимир Путин говорил, что в случае отказа от оплаты в рублях «действующие контракты будут остановлены». В Еврокомиссии посчитали, что выполнение этих требований России будет нарушением санкций.

Власти Польши еще несколько лет назад заявляли, что не собираются продлевать контракт на закупку газа, который заканчивается 31 декабря 2022 года. Польша собирается заменить российский газ на норвежский, который должен поставляться по строящемуся газпроводу Baltic Pipe.

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