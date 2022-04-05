Российский бюджет в марте недополучил более 300 миллиардов рублей нефтегазовых доходов

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Разница между ожидаемыми по итогам марта нефтегазовыми доходами и фактически поступившими в российский бюджет составляет 302 миллиарда рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минфин РФ. Ранее планировалось, что в марте в федеральный бюджет поступят 790 миллиардов рублей.

«Корректировка обусловлена отклонением объемов экспорта газа от прогнозного уровня, а также более низкой динамикой поступлений в рамках режима и ростом возмещения акциза на нефтяное сырье, в том числе в связи с изменением структуры отдельных элементов налогообложения», — говорится в сообщении.

В апреле Минфин ожидает, что в федеральный бюджет поступят 798,4 миллиарда рублей дополнительных нефтегазовых доходов.

После вторжения России в Украину США, Евросоюз и присоединившиеся к ним страны приняли ряд санкций, затрагивающих, в том числе, нефтегазовый российский экспорт. Так, США ввели эмбарго на импорт российских нефти и газа.

В марте власти РФ объявили, что с «недружественными странами», то есть теми, кто ввел санкции в отношении России, расчеты за газ будут проводиться с обязательной конвертацией валюты контрактов в рубли через Газпромбанк. Новый порядок оплаты введен с апреля. Большинство стран заявили, что не будут платить за газ в рублях, так как это не предусмотрено контрактами.

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