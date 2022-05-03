Российские войска возобновили удары по заводу «Азовсталь» в Мариуполе
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
В районе завода «Азовсталь» в осажденном Мариуполе возобновились активные бои. Российская армия начала штурм комбината, сообщил «Украинской правде заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламар.
По словам Паламара, перед штурмом российская авиация бомбила комбинат. В результате погибли две женщины, из числа тех, что укрываются на «Азовстали».
«Мы знаем, что президенту докладывают о ситуации в Мариуполе, и он держит руку на пульсе. Поэтому мы ждем от него резких действий, поскольку ситуация очень сложная», — заявили «Украинской правде» в «Азове».
В Минобороны РФ подтвердили, что бои в районе комбината возобновились. Представитель пресс-службы ведомства Вадим Астафьев заявил РИА Новости, что бойцы «Азова» и украинские войска использовали режим тишины на «Азовстали», чтобы выйти на огневые позиции.
«Они вышли из подвалов, заняли огневые позиции на территории и в зданиях завода. Сейчас подразделения российской армии и ДНР, используя артиллерию и авиацию, начинают уничтожать эти огневые позиции», — сказал Астафьев.
Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, на «Азовстали» слышна артиллерийская стрельба, над территорией завода видны столбы дыма.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Подпишитесь на «Сигнал» — новое медиа от создателей «Медузы». Эта имейл-рассылка действительно помогает понимать новости. Она будет работать до тех пор, пока в России есть интернет. Защита от спама reCAPTCHA. Конфиденциальность и условия использования
Режим тишины объявлялся на время эвакуации мирных жителей с «Азовстали» и ближайших к заводу домов при участии ООН и Международного комитета Красного креста.
По данным Минобороны России, 30 апреля с «Азовстали» и из близлежащих домов были эвакуированы 46 человек; все они якобы «добровольно приняли решение остаться в ДНР». На следующий день с «Азовстали» вышли еще 80 человек, из которых 11 «остались в ДНР», 69 — отправились на территории, подконтрольные Украине.
1 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что «Азовсталь» покинули около 100 мирных жителей. 2 мая ВСУ рассказали, что более 100 женщин, детей и пожилых людей, эвакуированных с завода, приехали в Запорожье.
По оценке мэра Мариуполя Вадима Бойченко, на «Азовстали» остаются около 200 мирных жителей. До начала эвакуации власти города заявляли, что на комбинате укрываются около двух тысяч человек.