Российские войска возобновили удары по заводу «Азовсталь» в Мариуполе

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В районе завода «Азовсталь» в осажденном Мариуполе возобновились активные бои. Российская армия начала штурм комбината, сообщил «Украинской правде заместитель командира Святослав Паламар.

По словам Паламара, перед штурмом российская авиация бомбила комбинат. В результате погибли две женщины, из числа тех, что укрываются на «Азовстали».

«Мы знаем, что президенту докладывают о ситуации в Мариуполе, и он держит руку на пульсе. Поэтому мы ждем от него резких действий, поскольку ситуация очень сложная», — заявили «Украинской правде» в «Азове».

В Минобороны РФ подтвердили, что бои в районе комбината возобновились. Представитель пресс-службы ведомства Вадим Астафьев заявил РИА Новости, что бойцы «Азова» и украинские войска использовали режим тишины на «Азовстали», чтобы выйти на огневые позиции.

«Они вышли из подвалов, заняли огневые позиции на территории и в зданиях завода. Сейчас подразделения российской армии и ДНР, используя артиллерию и авиацию, начинают уничтожать эти огневые позиции», — сказал Астафьев.

Как передает корреспондент РИА Новости с места событий, на «Азовстали» слышна артиллерийская стрельба, над территорией завода видны столбы дыма.

Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.

Подпишитесь на «Сигнал» — новое медиа от создателей «Медузы». Эта имейл-рассылка действительно помогает понимать новости. Она будет работать до тех пор, пока в России есть интернет. Защита от спама reCAPTCHA. Конфиденциальность и условия использования

Режим тишины объявлялся на время эвакуации мирных жителей с «Азовстали» и ближайших к заводу домов при участии ООН и Международного комитета Красного креста.

По данным Минобороны России, 30 апреля с «Азовстали» и из близлежащих домов были эвакуированы 46 человек; все они якобы «добровольно приняли решение остаться в ДНР». На следующий день с «Азовстали» вышли еще 80 человек, из которых 11 «остались в ДНР», 69 — отправились на территории, подконтрольные Украине.

1 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что «Азовсталь» покинули около 100 мирных жителей. 2 мая ВСУ рассказали, что более 100 женщин, детей и пожилых людей, эвакуированных с завода, приехали в Запорожье.

По оценке мэра Мариуполя Вадима Бойченко, на «Азовстали» остаются около 200 мирных жителей. До начала эвакуации власти города заявляли, что на комбинате укрываются около двух тысяч человек.

главные события дня

Война Шестьдесят девятый день. Онлайн «Медузы»

главные события дня

Война Шестьдесят девятый день. Онлайн «Медузы»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь