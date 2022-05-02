Минобороны РФ: около половины мирных жителей, эвакуированных в выходные с «Азовстали» и из соседних домов, «добровольно решили остаться в ДНР»
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Минобороны РФ опубликовало данные о количестве людей, которые после эвакуации с «Азовстали» и из близлежащих домов в минувшие выходные уехали в Запорожье и, напротив, «остались в ДНР».
Согласно заявлению Минобороны, 30 апреля с завода вышел 21 человек, из соседних домов — 25 человек. Все они якобы «добровольно приняли решение остаться в ДНР».
1 мая, утверждают в ведомстве, с территории завода вышли 80 человек, из которых 11 «остались в ДНР». Таким образом, на подконтрольной России территории остались, согласно министерству обороны, 57 человек, а 69 решили «выехать на территорию, подконтрольную киевскому режиму».
Власти Украины эти сообщения пока не подтвердили. 1 мая они сообщали, что в Запорожье направились около ста человек, эвакуированных с «Азовстали».