Минобороны РФ: около половины мирных жителей, эвакуированных в выходные с «Азовстали» и из соседних домов, «добровольно решили остаться в ДНР»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Минобороны РФ опубликовало данные о количестве людей, которые после эвакуации с «Азовстали» и из близлежащих домов в минувшие выходные уехали в Запорожье и, напротив, «остались в ДНР».

Согласно заявлению Минобороны, 30 апреля с завода вышел 21 человек, из соседних домов — 25 человек. Все они якобы «добровольно приняли решение остаться в ДНР».

1 мая, утверждают в ведомстве, с территории завода вышли 80 человек, из которых 11 «остались в ДНР». Таким образом, на подконтрольной России территории остались, согласно министерству обороны, 57 человек, а 69 решили «выехать на территорию, подконтрольную киевскому режиму».

Власти Украины эти сообщения пока не подтвердили. 1 мая они сообщали, что в Запорожье направились около ста человек, эвакуированных с «Азовстали».

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь