Украинская армия сообщила о прибытии эвакуированных с «Азовстали» мирных жителей в Запорожье

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Мирные жители, которых в выходные эвакуировали с завода «Азовсталь» в Мариуполе, прибыли в город Запорожье. Об этом сообщила Военная служба правопорядка Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая принимает участие в эвакуации.

Более 100 гражданских жителей Мариуполя, два месяца спасавшихся вместе с защитниками Мариуполя в подземных хранилищах «Азовстали»… прибыли в Запорожье. Сегодня удалось эвакуировать более 100 женщин, детей и пожилых людей.

Военная служба правопорядка ВСУ заявила, что эвакуированные получат в Запорожье убежище, горячее питание, медикаменты и продукты. Их осмотрят медики. Также им окажут психологическую помощь.

При этом в Запорожской областной военной администрации позднее заявили, что приехавшие в Запорожье жители Мариуполя — это не эвакуированные с «Азовстали», а те, кому удалось выбраться из города на личном автотранспорте. Людей, находившихся на «Азовстали», в городе ожидают через несколько часов, сообщает «Суспільне Запоріжжя».

Эвакуация с «Азовстали» проходила 30 апреля и 1 мая. 2 мая планировались вывозные рейсы для тех жителей Мариуполя, которые находились вне территории завода. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что 2 мая эвакуационные автобусы также заберут людей из поселка Мангуш возле Мариуполя и из Бердянска.

«Разрешено также присоединяться к колонне своим транспортом. Надеемся, что тысячи наших мариупольцев, застрявших по дороге из Мариуполя в Запорожье (их не пропускали оккупанты), сегодня вечером или завтра утром попадут в Запорожье», — заявил Андрющенко.

Эвакуация гражданских с «Азовстали» проходила при участии ООН и Международного комитета Красного креста. Эвакуированным разрешали выбрать, куда поехать — на территории, подконтрольные Украине или России.

По данным Минобороны России, 30 апреля с «Азовстали» и из близлежащих домов были эвакуированы 46 человек; все они якобы «добровольно приняли решение остаться в ДНР». 1 мая с «Азовстали» вышли 80 человек, из которых 11 «остались в ДНР».

Таким образом, под данным российской стороны, на подконтрольной России территории остались 57 из 126 эвакуированных. Власти Украины неоднократно заявляли, что на подконтрольную Киеву территорию отправились более 100 эвакуированных.

Читайте также

Война Шестьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»

Читайте также

Война Шестьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь