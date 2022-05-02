Украинская армия сообщила о прибытии эвакуированных с «Азовстали» мирных жителей в Запорожье
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Мирные жители, которых в выходные эвакуировали с завода «Азовсталь» в Мариуполе, прибыли в город Запорожье. Об этом сообщила Военная служба правопорядка Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая принимает участие в эвакуации.
Более 100 гражданских жителей Мариуполя, два месяца спасавшихся вместе с защитниками Мариуполя в подземных хранилищах «Азовстали»… прибыли в Запорожье. Сегодня удалось эвакуировать более 100 женщин, детей и пожилых людей.
Военная служба правопорядка ВСУ заявила, что эвакуированные получат в Запорожье убежище, горячее питание, медикаменты и продукты. Их осмотрят медики. Также им окажут психологическую помощь.
При этом в Запорожской областной военной администрации позднее заявили, что приехавшие в Запорожье жители Мариуполя — это не эвакуированные с «Азовстали», а те, кому удалось выбраться из города на личном автотранспорте. Людей, находившихся на «Азовстали», в городе ожидают через несколько часов, сообщает «Суспільне Запоріжжя».
Эвакуация с «Азовстали» проходила 30 апреля и 1 мая. 2 мая планировались вывозные рейсы для тех жителей Мариуполя, которые находились вне территории завода. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что 2 мая эвакуационные автобусы также заберут людей из поселка Мангуш возле Мариуполя и из Бердянска.
«Разрешено также присоединяться к колонне своим транспортом. Надеемся, что тысячи наших мариупольцев, застрявших по дороге из Мариуполя в Запорожье (их не пропускали оккупанты), сегодня вечером или завтра утром попадут в Запорожье», — заявил Андрющенко.
Эвакуация гражданских с «Азовстали» проходила при участии ООН и Международного комитета Красного креста. Эвакуированным разрешали выбрать, куда поехать — на территории, подконтрольные Украине или России.
По данным Минобороны России, 30 апреля с «Азовстали» и из близлежащих домов были эвакуированы 46 человек; все они якобы «добровольно приняли решение остаться в ДНР». 1 мая с «Азовстали» вышли 80 человек, из которых 11 «остались в ДНР».
Таким образом, под данным российской стороны, на подконтрольной России территории остались 57 из 126 эвакуированных. Власти Украины неоднократно заявляли, что на подконтрольную Киеву территорию отправились более 100 эвакуированных.