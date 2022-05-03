«Патриарх не может опуститься до путинского алтарника». Папа римский рассказал о переговорах по зуму с главой РПЦ

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Папа римский Франциск в интервью итальянской газете Corriere della Sera сообщил, что после начала войны в Украине беседовал в течение 40 минут по Zoom c патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Разговор состоялся 16 марта.

Первые 20 минут он читал с листка бумаги, который держал в руке, все причины, оправдывающие вторжение русских. Я выслушал его, а потом ответил: «Я ничего из этого не понимаю. Брат, мы не государственные клирики, мы должны говорить не на языке политики, а на языке Иисуса. Мы пастыри одного и того же святого стада Божия. По этой причине мы должны искать путь к миру, мы должны прекратить боевые действия. Патриарх не может опуститься до путинского алтарника».

Также понтифик сказал, что еще в середине марта запросил встречу с президентом России Владимиром Путиным, на которой хотел попросить остановить войну. Однако Москва до сих пор не ответила на предложение Ватикана.

Папа Франциск и патриарх Кирилл намеревались встретиться в июне в Иерусалиме, однако на фоне войны решили отложить встречу.

В конце апреля итальянская газета Il Messaggero сообщала, что папа римский трижды обращался к властям России с просьбой организовать гуманитарный коридор для выхода мирных жителей из Мариуполя. Все три раза он получил отказ: Россия дала понять Ватикану, что не гарантирует безопасный выход гражданского населения.

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