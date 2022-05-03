Папа римский в середине марта просил о встрече с Путиным из-за войны в Украине. Ответа он до сих пор не получил
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Папа римский Франциск в середине марта запросил встречу с президентом России Владимиром Путиным на фоне войны в Украине. Москва до сих пор не ответила ему. Об этом он рассказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
По словам Франциска, после 20-го дня войны он попросил ватиканского дипломата, кардинала Пьетро Паролина передать Путину сообщение, что понтифик готов приехать в Москву.
«Ответа мы еще не получили и продолжаем настаивать (на встрече), хотя я боюсь, что Путин не может и не хочет проводить эту встречу прямо сейчас», — сообщил он.
Папа римский также отметил, что пока не планирует ехать в Киев, а сначала хочет посетить Москву и встретиться с Путиным.
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Папа римский неоднократно высказывался против российского вторжения в Украину и призывал остановить войну. В начале апреля он раскритиковал «замкнутого в анахроничных притязаниях националистических интересов» человека, который разжег этот конфликт. Его имя понтифик не назвал.
Во второй день войны Франциск лично посетил посольство России в Ватикане и выразил обеспокоенность по поводу вторжения в Украину. СМИ назвали этот визит «беспрецедентным отклонением от дипломатического протокола».
В конце апреля итальянская газета Il Messaggero сообщила, что папа римский трижды обращался к властям России с просьбой организовать гуманитарный коридор для выхода мирных жителей из Мариуполя. Все три раза он получил отказ: Россия дала понять Ватикану, что не гарантирует безопасный выход гражданского населения.