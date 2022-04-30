Il Messaggero: папа римский трижды просил Россию вывезти мирных жителей из Мариуполя, но получил отказ

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

С начала войны России с Украиной папа римский Франциск по дипломатическим каналам трижды обращался к властям России с просьбой организовать гуманитарный коридор для выхода мирных жителей из Мариуполя.

Как сообщает итальянская газета Il Messaggero, все три раза Россия дала понять Ватикану, что не гарантирует безопасный выход гражданского населения. «Они не дали нам никаких гарантий», — сказал изданию апостольский нунций в Украине архиепископ Висвальдас Кульбокас, который собирался участвовать в операции.

Первую попытку папа римский совершил в конце марта, после нескольких контактов с Московским патриархатом (16 марта Франциск звонил патриарху РПЦ Кириллу). Предполагалось, что в операции будут участвовать неназванный православный епископ и Висвальдас Кульбокас, но в последний момент все сорвалось.

Вторая попытка была в середине апреля, на Пасху, но и в этом случае, утверждает газета, Россия не смогла гарантировать безопасность. В третий раз, на прошлой неделе, папа римский предлагал эвакуировать мирных жителей с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе — и вывезти их по морю на судне Ватикана. По данным Il Messaggero, это предложение рассматривали в течение нескольких дней, но в итоге не одобрили.

Читайте также

Война Шестьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»

Читайте также

Война Шестьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь