Папа римский Франциск отложил встречу с патриархом Кириллом

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Встреча папы римского Франциска с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, планировавшаяся в июне в Иерусалиме, не состоится.

«Я сожалею, что Ватикану пришлось отложить встречу, но наша дипломатия пришла к выводу, что в эти дни такая встреча могла бы привести к большой неразберихе», — заявил понтифик в интервью аргентинскому изданию La Nacion. При этом он заверил, что у Ватикана «очень хорошие» отношения с Московским патриархатом.

В свою очередь глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион заявил журналистам, что в планы о встрече внесли коррективы «события двух последних месяцев».

По его словам «слишком много возникло бы именно сейчас сложностей при ее подготовке» по части безопасности, логистики, освещения встречи в публичном пространстве. «Будем ждать для этого события более благоприятного времени», — цитирует «Интерфакс» слова митрополита.

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Папа римский Франциск и патриарх Кирилл встречались только однажды, в 2016 году на Кубе. Это была первая встреча глав римско-католической и русской православной церквей после Великого раскола 1054 года, когда христианская церковь разделилась на католическую и православную.

Франциск неоднократно высказывался против российского вторжения в Украину и призывал остановить войну. В начале апреля он раскритиковал «замкнутого в анахроничных притязаниях националистических интересов» человека, который разжег конфликт в Украине. Однако его имя понтифик не назвал.

Во второй день войны Франциск лично посетил расположенное в Риме посольство России в Ватикане, что в СМИ назвали «беспрецедентным отклонением от дипломатического протокола».

Патриарх Кирилл призывал остановить кровопролитие, но одновременно обосновывал причины российского вторжения в Украину и называл службу в армии подвигом.

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