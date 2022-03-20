Патриарх Кирилл призвал молиться, «чтобы никогда не поднимался меч одного брата против другого»

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться о «едином народе, который хотят сделать расслабленным». Об этом он сказал во время воскресной проповеди в храме Христа Спасителя в Москве.

По словам предстоятеля, которого цитирует «Интерфакс», молиться надо о том, «чтобы, несмотря на политические границы, которые пролегли на теле исторической Руси, чтобы народы, живущие на этой земле, всегда опознавали друг в друге братьев и сестер, чтобы никогда не разрушалась система общих ценностей, чтобы никогда не поднимался меч одного брата против другого».

Патриарх считает, что РПЦ должна отстаивать «Божью правду о том, что мы действительно один народ, вышедший из киевской купели крещения». «Знаю, как сейчас закричат там, на Украине, противники этого народа: опять патриарх говорит, что единый народ! А патриарх иначе и говорить не может, потому что это есть историческая и Божья правда», — заключил он.

РПЦ прямо не высказывала свою позицию по поводу войны в Украине. Ранее несколько десятков российских священников подписали открытое письмо с призывом к примирению и немедленному прекращению войны в Украине.

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