Власти Мариуполя заявили, что россияне вывозят погибших мирных жителей на грузовиках для гуманитарной помощи

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Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко утверждает, что представители российских сил вывозят тела погибших мирных жителей в места массовых захоронений, используя грузовики, которые привозят в город гуманитарную помощь.

Представитель городского совета рассказал в телеграме, что такие подозрения появились после публикации видеозаписи с дрона, распространенной представителями самопровозглашенной ДНР. На скриншоте видео, опубликованном Андрющенко, видно несколько грузовиков, стоящих у разрушенных жилых домов.

Чтобы проверить, для чего нужны грузовики, представители властей Украины обратились к своим источникам в Мариуполе. «И вот к сегодняшнему утру мы можем уверенно заявить, как оккупанты вывозят тысячи тел погибших из Мариуполя… Как ни дико это звучит — в грузовиках „гуманитарного груза“», — заявил советник мэра. По его словам, это носит массовый характер.

Петр Андрющенко утверждает, что грузовики приезжают в Мариуполь с гуманитарной помощью, а на обратном пути везут тела погибших, как предполагается, в мобильный крематорий в Харцызске под Донецком. «Мы продолжаем уточнять эту информацию», — добавил чиновник.

В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют стороны конфликта

Мариуполь оккупирован российскими войсками. В последние недели в окрестностях Мариуполя нашли несколько массовых захоронений: в поселке Мангуш, селе Виноградное и поселке Старый Крым. В городском совете Мариуполя допускают, что с начала российского вторжения в Украину в городе погибли 22 тысячи человек.

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