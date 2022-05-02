Губернатор Белгородской области заявил о двух взрывах на территории региона

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Обновление: Губернатор Белгородской области заявил, что ночные взрывы не были обстрелом с украинской стороны. «Выполнялись боевые задачи нашей военной авиацией в рамках специальной военной операции», — написал глава региона.

В ночь на 2 мая на территории Белгородской области произошли два сильных взрыва, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«По информации оперативного штаба, повреждений и разрушений нет. Пострадавших нет», — написал он, добавив, что подробности произошедшего выясняются.

С начала войны в Украине власти приграничных российских регионов не раз сообщали об обстрелах, которые, по их словам, велись с украинской стороны. С 11 апреля в этих регионах, в том числе в Белгородской области, действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.

В начале апреля произошел пожар на нефтебазе в Белгороде, в конце апреля сообщалось о пожаре на складе боеприпасов, расположенном на территории региона. 1 мая губернатор Вячеслав Гладков сообщал о пожаре на объекте Минобороны РФ, при котором пострадал один человек.

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