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Губернатор Белгородской области заявил о пожаре на объекте Минобороны

Источник: Вячеслав Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на расположенном в регионе объекте Минобороны РФ произошел пожар.

«Есть информация об одном пострадавшем среди местных жителей. Ранение легкое, жизни ничего не угрожает», — сообщил он.

Объект расположен, по словам губернатора, на границе Борисовского и Белгородского районов с Яковлевским городским округом. В соцсетях 1 мая были сообщения о взрывах в этой части области; авторы сообщений идентифицировали эти места по-разному.

Осторожно, в видео есть ненормативная лексика.

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