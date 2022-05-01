Губернатор Белгородской области заявил о пожаре на объекте Минобороны
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на расположенном в регионе объекте Минобороны РФ произошел пожар.
«Есть информация об одном пострадавшем среди местных жителей. Ранение легкое, жизни ничего не угрожает», — сообщил он.
Объект расположен, по словам губернатора, на границе Борисовского и Белгородского районов с Яковлевским городским округом. В соцсетях 1 мая были сообщения о взрывах в этой части области; авторы сообщений идентифицировали эти места по-разному.
Осторожно, в видео есть ненормативная лексика.