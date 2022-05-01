В Курской области, граничащей с Украиной, обрушился железнодорожный мост
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В Курской области на участке железной дороги Суджа — Сосновый Бор обрушился мост, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.
Частичное обрушение конструкций моста, по словам главы Курской области, произошло 1 мая около 11:20. Причины произошедшего пока не установлены.
Железнодорожная ветка, на которой обрушился мост, использовалась для передвижения товарных составов, сообщил губернатор, добавив, что в результате произошедшего пострадавших нет.
Курская область РФ граничит на юге с Сумской областью Украины. В Курской области, как и в других субъектах России, у которых есть граница с Украиной, с 11 апреля действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Власти Курской области ранее неоднократно заявляли об обстрелах с территории Украины.
После вторжения РФ в Украину в украинских и оппозиционных белорусских телеграм-каналах появлялись сообщения о попытках «партизан» нарушить железнодорожное сообщение на территориях России и Беларуси, чтобы помешать снабжению российских войск, участвующих в боевых действиях.
27 апреля ФСБ объявила о задержании в Белгородской области двух россиян, «готовивших диверсию на объекте транспортной инфраструктуры».