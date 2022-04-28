NN.ru: на границе с Украиной погиб 19-летний российский солдат. Это первое сообщение о потерях России на своей территории с начала войны

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19 апреля в Белгородской области, , погиб 19-летний российский военнослужащий Никита Кошелев, сообщает NN.ru.

Дата и место гибели Кошелева указаны в извещении о смерти, которое получила его семья. Фотографию документа опубликовало издание. Гибель солдата также подтвердили в колледже, где он учился.

Кошелев — житель города Арзамас Нижегородской области. Его призвали в армию 1 июля 2021 года, а в феврале 2022-го отправили на границу с Украиной. Через 75 дней, по данным издания, его срочная служба должна была закончиться. Подписывал ли он контракт, неизвестно.

Последний раз Кошелев выходил на связь вечером 18 апреля. «Последняя эсэмэска от него была в 11 с копейками: „Нас будут бомбить, если что, я тебе позвоню либо напишу утром“. И как он из „ВКонтакте“ вышел, так и не заходил», — рассказал NN.ru друг военнослужащего. Как предполагает издание, солдат погиб утром следующего дня.

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19 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле «со стороны Украины» села Головчино. По данным властей, тогда пострадали три человека, более 30 домов получили повреждения. О погибших не сообщалось.

Минобороны РФ лишь дважды сообщало о потерях российской армии во время военных действий в Украине. 2 марта ведомство заявило о 498 погибших и 1597 раненых, 25 марта — о 1351 погибшем и 3825 раненых. Как отмечает NN.ru, о потерях на своей территории Россия официально не сообщала.

С начала войны села в Белгородской области, которые находятся неподалеку от границы с Украиной, регулярно попадают под обстрелы.

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