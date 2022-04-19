Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села «со стороны Украины». Пострадала местная жительница
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в телеграме, что утром 19 апреля приграничное село Головчино попало под обстрел.
«Был обстрел со стороны Украины села Головчино Грайворонского района. Есть разрушения», — сообщил глава региона. По его словам, в результате случившегося пострадала местная жительница.
После начала российского вторжения в Украину регионы РФ, расположенные на границе, неоднократно подвергались обстрелам. Власти Белгородской области, как пишет «Коммерсант», уже сообщили о не менее десяти ударах. 14 апреля губернатор региона заявил об обстрелах сел Журавлевка и Сподарюшино, тогда никто не пострадал.
С 11 апреля в регионах, граничащих с Украиной, в том числе в Белгородской области, действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.
13 апреля Минобороны России пригрозило ударить по «центрам принятия решений» в Украине, в том числе в Киеве, если украинские вооруженные силы продолжат совершать диверсии в России.