Минобороны РФ пригрозило атаковать «центры принятия решений» в Киеве, если украинцы продолжат наносить удары по объектам в России
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Министерство обороны России заявило, что российская армия ударит по «центрам принятия решений» в Украине, в том числе в Киеве, если украинские вооруженные силы продолжат совершать диверсии в России. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.
«Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории РФ. Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными силами РФ будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась», — сказал Конашенков (цитата по «Интерфаксу»).
1 апреля власти Белгородской области заявили, что в Белгороде загорелась нефтебаза «вследствие авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины». В Минобороны РФ заявили, что удары нанесли украинские вертолеты Ми-24. Украина отрицала причастность к обстрелу.
13 апреля в Курской области обстреляли наряд российских пограничников «со стороны Украины», заявил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, на территории России жертв и разрушений нет.