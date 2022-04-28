Канадский парламент принял резолюцию, которая называет действия России в Украине геноцидом. Она не имеет обязательного характера

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Палата общин — нижняя палата канадского парламента — единогласно одобрила резолюцию, в которой действия России в Украине названы геноцидом, сообщает канадское издание Global News.

В резолюции говорится, что существуют «четкие и достаточные доказательства систематических и массовых военных преступлений и преступлений против человечности» со стороны российских войск на украинской территории.

Формального голосования по резолюции в Палате общин не проводилось. Документ не носит обязательный характер и не обязывает правительство Канады к каким-либо действиям. Он также не повлечет за собой последствия в рамках международного права.

Резолюцию на рассмотрение Палаты общин вынесла депутат от Новой демократической партии (NDP) Хизер Макферсон. Она заявила, что таким образом хотела подтолкнуть правительство Канады к дальнейшим действиям против России — в частности, к введению новых санкций.

«Это способ сказать, что конфликт в Украине не окончен, что поддержки, которую мы оказываем, недостаточно, и нам нужно сделать больше для народа Украины», — цитирует Макферсон канадская телекомпания CBC.

Ранее действия российской армии в Украине объявили геноцидом парламенты Эстонии и Латвии.

Согласно Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, геноцидом являются действия с целью полностью или частично уничтожить какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу. В Конвенции говорится, что решение о том, был ли совершен геноцид в отношении той или группы, уполномочен принимать Международный уголовный суд ООН. Он пока не назвал действия России в Украине геноцидом.

Геноцидом происходящее в российско-украинской войне называл президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден (при этом в Белом доме отмечали, что это личное мнение Байдена). Президент Франции Эммануэль Макрон отказался использовать слово «геноцид» в отношений событий в Украине.

Россия отказывается считать действия своих войск в Украине геноцидом. При этом российские официальные лица называли геноцидом события, связанные с боевыми действиями в Донбассе после 2014 года. Они были заявлены как одна из причин вторжения в Украину. Генсек ООН Антониу Гутерреш отказался считать произошедшее в Донбассе геноцидом.

Украинская диаспора в Канаде считается второй по величине в мире после российской. В Канаде живут около 1,4 миллиона человек с украинскими корнями.

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