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Эммануэль Макрон отказался назвать действия российских войск в Украине геноцидом

Источник: CNN

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным использовать слово «геноцид» для обозначения действий российских военных в Украине, сообщает CNN.

Ранее действия российских военных в Украине как геноцид охарактеризовал президент США Джо Байден. В интервью телеканалу France 2 у Макрона спросили, согласен ли он с Байденом. «Я бы сейчас был осторожен с такими терминами, потому что эти два народа [русские и украинцы] — братья», — ответил Макрон.

При этом президент Франции подчеркнул, что в Украине совершаются военные преступления. «Россия в одностороннем порядке начала чрезвычайно жестокую войну, установлено, что российская армия совершила военные преступления, и мы должны найти виновных», — заявил Макрон.

Однако, подчеркнул президент Франции, «эскалация риторики» вряд ли послужит цели остановить войну и восстановить мир.

Эммануэль Макрон баллотируется на второй срок на посту президента Франции. В первом туре выборов он незначительно опередил Марин Ле Пен, которая, как считается, с симпатией относится к президенту России. Второй тур президентских выборов пройдет во Франции 24 апреля.

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