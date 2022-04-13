«Путин пытается стереть с лица земли саму идею быть украинцем». Байден назвал геноцидом убийства мирных жителей в Украине
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Президент США Джо Байден впервые охарактеризовал действия российских военных в Украине как «геноцид».
«Я назвал это геноцидом, потому что становится все яснее и яснее, что Путин просто пытается стереть с лица земли даже саму мысль о том, что можно быть украинцем. Появляется все больше доказательств, буквально ужасных вещей, которые русские сделали в Украине», — заявил он журналистам в Айове.
При этом он добавил, что решение о том, можно ли юридически квалифицировать происходящее в Украине как геноцид, должны принимать юристы на международном уровне.
На заявление Байдена отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. «Называть вещи своими именами необходимо, чтобы противостоять злу», — написал он в твиттере.