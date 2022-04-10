Эммануэль Макрон лидирует на выборах президента Франции. Во втором туре его соперницей станет Марин Ле Пен

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Gonzalo Fuentes / Reuters / Scanpix / LETA

На президентских выборах во Франции побеждает Эммануэль Макрон. По данным exit-polls, за него проголосовали 28,1% избирателей. Его главная соперница Марин Ле Пен набирает 23,3% голосов. Таким образом, они выходят во второй тур, который состоится 24 апреля.

Всего в выборах участвовали 12 кандидатов. Наибольшего результата, помимо Макрона и Ле Пен, добился журналист, бывший депутат Европарламента, депутат французского парламента от левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон. Он набрал около 20% голосов.

На предыдущих выборах в 2017 году Макрон и Ле Пен тоже были главными соперниками. Тогда Макрон набрал в первом туре 24% голосов, Ле Пен — более 21%. Во втором туре Макрона поддержали 66% избирателей, его соперница получила немногим менее 34%.

Макрон — главный переговорщик с Владимиром Путиным из всех лидеров западных стран. 7 февраля он приезжал в Москву на встречу с президентом России. И до этого, и после он неоднократно проводил переговоры с Путиным по телефону. Аналитики отмечали, что Макрон попытался взять на себя роль европейского лидера после отставки Ангелы Меркель с поста канцлера Германии.

Макрон призывал к ужесточению санкций против России. Он выступил с таким заявлением после того, как в городе Буча в Киевской области были найдены убитые мирные жители. «Есть очень четкие признаки, указывающие на военные преступления. Более или менее установлено, что российская армия несет ответственность [за убийства в Буче]», — сказал Макрон. Он заявил, что в рамках санкций надо ограничить экспорт российского угля и нефтепродуктов.

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