Прокурор запросил 17 лет колонии для полковника Захарченко по делу о взятках на 1,4 миллиарда рублей

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Государственное обвинение потребовало назначить 17 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 500 миллионов рублей бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, обвиняемому в получении взяток на сумму более 1,4 миллиарда рублей. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявила в ходе прений в Пресненском суде Москвы прокурор Милана Дигаева.

Такой срок обвинение просит назначить по совокупности с наказанием по первому приговору, вынесенному Захарченко в 2019 году.

Второму фигуранту дела, бывшему совладельцу группы компаний «1520» Валерию Маркелову прокуратура попросила 12 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов рублей.

Еще двум предполагаемым соучастникам Захарченко Виктору Белевцову и Василию Критинину обвинение запросило по девять лет колонии строгого режима со штрафом в 100 миллионов рублей каждому.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

Дмитрий Захарченко работал замглавы управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России. Он был задержан в 2016 году, а в 2019-м получил 13 лет лишения свободы. Позднее срок снизили на полгода.

Захарченко признали виновным по двум статьям: получении взятки (он заставил владельца сети ресторанов La Maree оформить ему 50-процентную скидочную карту) и препятствовании следствию (он рассказал руководству Нота-банка о планируемых обысках). При этом Захарченко был оправдан по ключевому обвинению — получении взятки в 800 тысяч долларов от владельца ресторанов La Maree.

Во время следствия по делу Захарченко у него самого и членов его семьи конфисковали имущество более чем на девять миллиардов рублей. Оно включало в себя деньги на сумму около восьми миллиардов, 27 квартир и машиномест, четыре автомобиля и золотой слиток.

В феврале 2020 года Захарченко предъявили новое обвинение, согласно которому в 2007-2016 годах полковник получил от бизнесменов Валерия Маркелова, Бориса Ушеровича, Дмитрия Моторина и Ивана Станкевича в общей сложности 1,413 миллиарда рублей.

Читайте также

Миллиарды Дмитрия Захарченко У борца с коррупцией и его родственников нашли много денег и собственности. Очень много

Читайте также

Миллиарды Дмитрия Захарченко У борца с коррупцией и его родственников нашли много денег и собственности. Очень много

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь