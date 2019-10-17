Мосгорсуд смягчил приговор полковнику Захарченко. Ему дали 12,5 года колонии вместо 13 лет
Источник: Интерфакс
Надежный источник
Мосгорсуд смягчил приговор, вынесенный бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко по обвинению в получении взятки, сообщает «Интерфакс»
Суд постановил смягчить наказание до двенадцати с половиной лет колонии строгого режима. Ранее Захарченко приговорили к 13 годам лишения свободы.
Мосгорсуд изменил приговор, вынесенный судом первой инстанции, исключив из него признак совершения преступления в составе группы лиц по предварительному сговору.
В ходе обысков по делу Дмитрия Захарченко у бывшего полковника и его родственников изъяли около восьми миллиардов рублей. В декабре 2017 года суд конфисковал имущество Захарченко на девять миллиардов рублей.