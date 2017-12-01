Суд конфисковал имущество полковника Захарченко на девять миллиардов рублей

Конфискованы наличные на сумму около 8 миллиардов рублей, обнаруженные при обысках, а также 27 объектов недвижимости (квартиры и машиноместа), четыре автомобиля и золотой слиток. Общая стоимость изъятого в пользу государства имущества — около 9 миллиардов рублей.

Никулинский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в пользу государства имущества бывшего сотрудника МВД полковника Дмитрия Захарченко и его родственников.

Дмитрий Захарченко занимал пост заместителя начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России. В сентябре 2016 года он был арестован по обвинению в получении взяток.

У Захарченко и его родственников были проведены обыски, в ходе которых были найдены наличные в разной валюте на общую сумму около 8 миллиардов рублей.

Под стражей с апреля 2017 года также находится отец Дмитрия Захарченко Виктор, которого обвиняют по делу о растрате.