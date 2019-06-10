Полковника Захарченко осудили на 13 лет лишения свободы

Пресненский суд Москвы приговорил бывшего полковника МВД к 13 годам заключения в колонии строгого режима. Суд также оштрафовал Захарченко на 117 миллионов рублей и лишил звания полковника полиции.

Суд признал Захарченко виновным в получении взятки. Захарченко и его соучастнику дали 50-процентную скидку в ресторане, что позволило им сэкономить более трех миллионов рублей. Его оправдали по еще одному эпизоду получения взятки в размере 800 тысяч долларов.

Также Захарченко признали виновным в воспрепятствовании осуществлению правосудия - он предупредил свою знакомую о предстоящем обыске по делу о мошенничестве.

Представитель обвинения и сам Захарченко заявили, что не согласны с приговором и обжалуют его. Гособвинение оспорит решение суда в части оправдания Захарченко по одному из эпизодов.

Ранее гособвинитель просил приговорить Захарченко к 15 с половиной годам лишения свободы и штрафу в размере 494,9 миллиона рублей.

В ходе обысков у Дмитрия Захарченко и его родственников изъяли около восьми миллиардов рублей. В декабре 2017 года суд конфисковал имущество Захарченко на девять миллиардов рублей.

В апреле отца бывшего полковника МВД Виктора Захарченко осудили на четыре года колонии по делу о растрате.

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