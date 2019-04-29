Генпрокуратура объявила приговор отцу полковника Захарченко до решения суда

Обновлено. Мещанский суд приговорил Виктора Захарченко к четырем годам колонии и штрафу в 800 тысяч рублей.

Генпрокуратура России сообщила, что Виктор Захарченко, отец бывшего полковника МВД , приговорен к пяти годам колонии за растрату. Это произошло до того, как Мещанский суд Москвы огласил приговор по делу, сообщает «Новая газета».

Генпрокуратура опубликовала приговор на своем сайте, после чего сообщение было удалено. «Новая газета» сохранила скриншоты сообщения ведомства.

В пресс-службе прокуратуры «Ведомостям» объяснили публикацию приговора до решения суда технической ошибкой.

Ранее 29 апреля суд признал Виктора Захарченко виновным в растрате средств банка «Московское ипотечное агентство». При этом судья во время оглашения приговора пока не назвал наказание, которое понесет обвиняемый.

Суд также признал виновным в растрате бывшего председателя правления банка Владимира Корьевкина. По данным Генпрокуратуры, на которые ссылается «Новая газета», Корьевкин получил шесть лет лишения свободы.

По версии следствия, Виктор Захарченко похитил у банка 4,5 миллиона рублей, Корьевкин — 1,7 миллиона рублей. Оба подсудимых не признали вину.

Виктор Захарченко был арестован в апреле 2017 года, спустя несколько месяцев после того, как под стражу заключили его сына Дмитрия Захарченко.

Дмитрий Захарченко обвиняется в получении взяток, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании осуществлению правосудия. В декабре 2017 года суд конфисковал имущество полковника Захарченко на девять миллиардов рублей.