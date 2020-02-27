Бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, осужденному за взяточничество и препятствование следствию, предъявлено новое обвинение — во взятке на 1,4 миллиарда рублей. Об этом «Интерфаксу» рассказал адвокат Захарченко Александр Горбатенко.

Согласно обвинению, в 2007-2016 годах Захарченко получил от бизнесменов в общей сложности 1,413 миллиарда рублей. Посредниками при даче взяток были Виктор Белевцов и Василий Кретинин — доверенные лица Захарченко.

По словам адвоката, Захарченко не признал вину. Он согласился ответить на вопросы следствия, но ему сказали, что вопросов к нему нет, и объявили об окончании следственных действий по делу. Для ознакомления с материалами нового уголовного дела Захарченко этапируют из мордовской колонии в Москву.

«Коммерсант» со ссылкой на источники пишет, что в новом деле идет речь о получении взяток от руководства компаний «Газпром автоматизация» и «1520». По версии следствия, они платили Захарченко за общее покровительство. Деньги для полковника поступали в том числе на счет, открытый на имя .

В то же время Mash сообщил, что в отношении Захарченко расследуют дело о незаконном выводе за границу средств на общую сумму в триллион рублей.

Дмитрий Захарченко работал замглавы управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России. Он был задержан в 2016 году, а в 2019-м получил 13 лет лишения свободы. Позднее срок снизили на полгода.

Захарченко признали виновным по двум статьям: получении взятки (он заставил владельца сети ресторанов La Maree оформить ему 50-процентную скидочную карту) и препятствовании следствию (он рассказал руководству Нота-банка о планируемых обысках). При этом Захарченко был оправдан по ключевому обвинению — получении взятки в 800 тысяч долларов от владельца ресторанов La Maree.

Во время следствия по делу Захарченко у него самого и членов его семьи конфисковали имущество более чем на девять миллиардов рублей. Оно включало в себя деньги на сумму около восьми миллиардов, 27 квартир и машиномест, четыре автомобиля и золотой слиток.

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