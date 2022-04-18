Центробанк снова разрешил жителям России покупать наличную валюту в банках

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Центробанк РФ с 18 апреля возобновил для банков возможность продавать наличную валюту населению. Это предусмотрено смягчением временного порядка операций с наличной валютой, о котором регулятор объявил 8 апреля.

При этом, как уточнял ЦБ, банки могут продавать только ту валюту, которая поступила в кассы с 9 апреля.

Кроме того, с 11 апреля регулятор разрешил снимать наличные со своих счетов не только в долларах, но и в евро, сохранив общий лимит снятия на уровне 10 тысяч долларов.

9 марта, на фоне вторжения в Украину и санкций, Центробанк ввел временный порядок операций с наличной валютой сроком на полгода. Жителям России разрешили снимать наличные только с ранее открытых счетов и депозитов, только в долларах и в пределах 10 тысяч долларов. Сбережения в других валютах или сверх этого лимита могли быть выданы только в рублях. Покупать валюту было разрешено только в безналичной форме.

В апреле курс рубля, упавший после начала войны, заметно укрепился. 8 апреля Центробанк несколько смягчил введенные меры валютного контроля, снизил ключевую ставку с 20% до 17% годовых и отменил комиссию на покупку валюты через брокеров, установленную на уровне 12%.

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