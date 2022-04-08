ЦБ РФ отменил комиссию 12% при покупке валюты через брокеров

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Центральный банк России с 11 апреля отменил комиссию в размере 12% для физических лиц на покупку иностранной валюты на бирже через брокеров.

Первым об этом сообщила брокерская компания «Тинькофф Инвестиции», ссылаясь на предписание ЦБ РФ для брокеров. В Газпромбанке подтвердили эту информацию РИА Новости. В Банке России это пока не комментировали.

3 марта Центробанк России объявил о введении комиссии при покупке валюты на бирже. Первоначально размер комиссии установили на уровне 30%, но уже на следующий день ЦБ снизил его до 12%.

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С 9 марта Центробанк России на полгода ограничил порядок выдачи валюты для физических лиц. До 9 сентября россияне могут снять со своих счетов или вкладов лишь до 10 тысяч долларов США в наличной валюте. Остальные средства будут выдаваться в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Первоначально ЦБ разрешал получать наличную валюту только в виде долларов, но с 11 апреля разрешил выдачу евро.

Юрлица и ИП могут получить наличную валюту в пределах 5000 долларов, но только для зарубежных командировок. При этом сумма выплаты по запросу может быть увеличена. Предпринимателям-резидентам помимо долларов США доступны японские иены, фунты стерлингов и евро.

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