Банк России решил снизить ключевую ставку с 20% до 17%

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Совет директоров Банка России решил снизить с 11 апреля до 17% годовых. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В регуляторе отметили, что «внешние условия» для российской экономики «остаются сложными», а риски для финансовой стабильности сохраняются, но перестали нарастать.

Произошедшее ужесточение денежно-кредитных условий частично компенсировано программами поддержки кредитования со стороны правительства и Банка России, но в целом продолжит ограничивать проинфляционные риски. Сегодняшнее решение отражает изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабильности.

В ЦБ допустили дальнейшее снижение ключевой ставки и заявили, что будут принимать решение об этом «исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий».

Следующее заседание регулятора по ключевой ставке запланировано на 29 апреля.

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28 февраля ЦБ резко поднял ключевую ставку сразу на 11,5 процентного пункта — с 9,5% до 20%. Это произошло на фоне западных санкций, введенных в ответ на российское вторжение в Украину, которые среди прочего предполагают заморозку активов ЦБ на Западе и отключение некоторых российских банков от системы SWIFT.

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