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Банк России временно ограничил выдачу наличных с валютных счетов россиян. Об этом говорится на сайте регулятора.

Клиенты российских банков смогут снять со своих счетов или вкладов до 10 тысяч долларов США в наличной валюте. Остальные средства будут выдаваться в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

В период действия этого временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США в независимости от валюты счета. Конвертация других валют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день выдачи.

В ЦБ подчеркнули, что россияне смогут продолжать хранить средства на валютных вкладах или счетах; условия по ним не будут меняться.

Ограничения будут действовать с 9 марта по 9 сентября.

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