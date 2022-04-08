Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 75 рублей, курс евро — 80 рублей
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
На торгах на Московской бирже курс доллара опустился ниже 75 рублей. По состоянию на 14:00 мск, американская валюта торгуется по 74,83 рубля, на 92 копейки меньше уровня открытия.
Биржевой курс евро также снизился — до 80,10 рубля. По сравнению с началом торгов евро подешевел на 1,34 рубля.
Биржевые курсы валют реагируют на решение ЦБ России снизить ключевую ставку с 20% до 17% годовых.
После начала вторжения в Украину в России были введено жесткое регулирование валютного рынка, которое затрагивает как физических, так и юридических лиц. В частности, купить наличную валюту фактически невозможно.