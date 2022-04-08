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На торгах на Московской бирже курс доллара опустился ниже 75 рублей. По состоянию на 14:00 мск, американская валюта торгуется по 74,83 рубля, на 92 копейки меньше уровня открытия.

Биржевой курс евро также снизился — до 80,10 рубля. По сравнению с началом торгов евро подешевел на 1,34 рубля.

Биржевые курсы валют реагируют на решение ЦБ России снизить с 20% до 17% годовых.

После начала вторжения в Украину в России были введено жесткое регулирование валютного рынка, которое затрагивает как физических, так и юридических лиц. В частности, купить наличную валюту фактически невозможно.

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Центробанк ввел жесткие валютные ограничения. Как теперь покупать валюту? 9 карточек

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