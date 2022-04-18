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Блогер Евгений Понасенков, который в начале апреля получил в России статус «иностранного агента», уехал из страны.

Агентство РИА Новости сообщило со ссылкой на источник, что Понасенков уехал в Турцию, откуда перебрался в Италию.

Сам блогер подтвердил отъезд в Италию в своем инстаграме, но заявил, что об эмиграции речь не идет.

«Апрель для меня — это всегда Италия: уже 15 лет. <…> Это не „отъезд“, а мой обычный многолетний образ жизни. Я почти два месяца ждал, когда они что-нибудь „родят“, но это тянется бесконечно. Самые тревожные первые недели последних событий я показательно был в России, но менять привычки — не вполне аристократично. Вернусь скоро — когда уже и в России все расцветет», — написал Понасенков.

В разговоре с РБК блогер уточнил, что «принципиально принял решение остаться в России во время начала специальной военной операции», «чтобы не подумали, что я уехал, когда в первые дни все рванули». «Ну слушайте, а сколько это будет продолжаться?.. Я же не могу менять тот образ жизни, к которому я привык», — добавил Понасенков.

В феврале «Русская служба Би-би-си» подсчитала, что почти половина людей, объявленных «иноагентами», уехали из России или собираются это сделать. Основной причиной отъезда они называли угрозу уголовного преследования.

18 апреля стало известно, что на участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину, объявленную «иностранным агентом» в декабре, составили протокол о невыполнении обязанностей «иноагента». Ей грозит до 10 тысяч рублей штрафа. Никульшина уехала из России летом 2021 года после двух административных арестов подряд.

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