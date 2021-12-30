Минюст объявил «иноагентами» участниц Pussy Riot, Марата Гельмана и Виктора Шендеровича

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Министерство юстиции обновило реестр СМИ-«иностранных агентов».

В него попали участницы Pussy Riot Надежда Толоконникова и Вероника Никульшина, писатель и публицист Виктор Шендерович, галерист Марат Гельман, основатель ярославского киноклуба «Нефть» Андрей Алексеев.

Также в список вошли журналисты: главный редактор издания «Холод» и бывший специальный корреспондент «Медузы» Таисия Бекбулатова, автор Иван Беляев, автор « » Елена Владыкина.

На данный момент в списке СМИ-«иностранных агентов» значатся 111 физических лиц и организаций. Из них 94 попали в список в 2021 году.

Массовое объявление людей и организаций «иноагентами» вызвало критику со стороны правозащитников и СМИ. Осенью 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что закон будут совершенствовать. Ряд СМИ, Совет по правам человека и Союз журналистов подготовили поправки к нему. В Госдуму внесли два законопроект об объявлении «иностранными агентами» только по решению суда.

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