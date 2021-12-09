В Госдуму внесли второй законопроект об объявлении «иностранными агентами» только по решению суда

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с ее лидером Алексеем Нечаевым внесли на рассмотрение парламента поправки в действующее законодательство об «иностранных агентах».

Авторы законопроекта предложили передать суду право объявлять организации или людей «иностранными агентами». Сейчас такой статус присваивает министерство юстиции.

Депутаты также предложили ввести понятие «иностранный принципал», которым станут обозначать любое иностранное правительство, партию, юридическое или физическое лицо, корпорацию, организацию или «объединение лиц». Авторы поправок предложили объявлять российские юридические и физические лица «иноагентами», если они осуществляют деятельность по приказу, поручению, запросу, указанию или при контроле «иностранного принципала».

Депутаты предложили, чтобы Минюст выносил предупреждения российским юрлицам и физлицам, если они действуют по приказу «иностранного принципала», а также давал им три месяца, чтобы предоставить мотивированный ответ и устранить основания для включения в список «иноагентов».

Авторы поправок среди прочего предложили, чтобы люди, объявленные «иностранными агентами», не маркировали сообщения, относящиеся к частной жизни. Сейчас некоторые люди, которым присвоили этот статус, сопровождают специальным сообщением все свои публикации в соцсетях, в том числе фотографии с детьми.

Кроме того, депутаты предложили разрешить физлицам не подавать в органы власти сведения о расходах на сумму менее 100 тысяч рублей.

В ноябре депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, в котором также предложили объявлять «иностранными агентами» только по решению суда.

8 декабря сотрудники проекта передали в Госдуму петицию с требованием отменить законодательство об «иноагентах», которую подписали 260 тысяч человек.

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