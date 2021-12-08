В Госдуму передали почти 260 тысяч подписей за отмену закона об «иностранных агентах»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Сотрудники проекта передали в Госдуму петицию с требованием отменить законодательство об «иностранных агентах».

Сбор подписей под петицией начался на сайте Change.org 14 сентября. Ее авторами выступили более 200 средств массовой информации, НКО, просветительских и благотворительных организаций, в том числе «Медуза».

К моменту передачи петиции в парламент ее подписали 259 103 человека и 242 организации. Все подписи были переданы депутатам вместе с петицией.

Также «ОВД-Инфо» подготовил собственный законопроект об отмене законодательства об «иностранных агентах». Его физическая копия передана в Госдуму, а в цифровом виде он поступил в Совет Федерации и в офис уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

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