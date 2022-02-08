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Из 75 человек, получивших в России статус «СМИ — иностранного агента», не менее 32 человек после этого уехали за границу или готовятся к отъезду. Кроме того, 14 человек покинули Россию еще до включения в список «иноагентов» в связи с давлением властей. Об этом сообщила «Русская служба Би-би-си».

Минюст впервые включил физических лиц в список «СМИ-иноагентов» 28 декабря 2020 года. Последний на данный момент человек был внесен в реестр 30 декабря 2021 года.

Сейчас в реестре 41 журналист (из них в России остаются не более 21) и 34 представителя других профессий: 20 координаторов движения (за границу уехали как минимум трое) и 14 адвокатов, правозащитников и художников (не в России сейчас девять человек).

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Основной причиной отъезда опрошенные «Русской службой Би-би-си» люди назвали угрозу уголовного преследования.

Как отмечает издание, большинство уехавших не отрезают себе путь для возвращения: они маркируют свои публикации в соцсетях, зарегистрировали юридическое лицо и отправляют в Минюст финансовые отчеты.

При этом, согласно информации «Русской службы Би-би-си», пока лишь один человек, объявленный «иноагентом» и уехавший после этого из России, вернулся. Он назвал причиной социальные связи и работу, но не исключил, что в случае повышения угрозы уедет снова.

Еще одна собеседница «Русской службы Би-би-си» работала в Европе, когда ее объявили «иноагентом», но после этого не стала продлевать контракт и планирует в 2022 году вернуться в Россию. Свое решение она объяснила в том числе желанием упростить ведение отчетности: отправлять отчеты онлайн Минюст запрещает.

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