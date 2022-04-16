Fortune: Абрамович посетил Киев, чтобы обсудить продолжение российско-украинских переговоров, которые зашли в тупик

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Российский миллиардер Роман Абрамович встретился в Киеве с членами украинской делегации на переговорах с Россией. Об этом сообщает Fortune со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, цель встречи — обсуждение возможности продолжения переговоров между Россией и Украиной, которые зашли в тупик на фоне сообщений об убийствах мирных жителей в Буче и других городах Киевской области.

О дате визита миллиардера и результатах встречи Fortune не упоминает. Представитель бизнесмена и один из членов украинской делегации Михаил Подоляк отказались от комментариев.

О том, что Роман Абрамович принимает участие в мирных переговорах между Россией и Украиной, неофициальные источники сообщали с конца февраля. В марте в Кремле подтвердили, что бизнесмен присутствует на переговорах. При этом подчеркивалось, что он не входит в число официальных делегатов. 29 марта миллиардера заметили на последней очной встрече сторон в Стамбуле.

Об участии Абармовича в переговорах Почему Роман Абрамович участвует в переговорах России и Украины? Путин ему доверяет? И правда ли он что-то решает? Пересказ статьи Financial Times

В марте Евросоюз и Великобритания ввели санкции в отношении Абрамовича. Власти США, по данным американских СМИ, по просьбе президента Украины Владимира Зеленского отложили введение ограничений против Абрамовича из-за его участия в переговорах.

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В ходе последнего очного раунда переговоров украинская делегация сообщила о готовности Киева отказаться от планов по вхождению в НАТО в обмен на гарантии безопасности, а вопрос Донбасса решать после прекращения огня в рамках дальнейших встреч президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

В свою очередь российская сторона объявила о «кардинальном сокращении» военной активности на киевском и черниговском направлениях. Далее переговоры сторон продолжились по видеосвязи, но, как отмечает Fortune, с незначительными признаками прогресса.

После отвода российских войск из Киевской области появились сообщения о сотнях убитых мирных жителей на этих территориях, в том числе в городе Буча. Украина обвинила а преступлениях российских военных. В России причастность к этому отрицают. В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «лживая провокация» в Буче направлена на срыв мирных переговоров в тот момент, когда в них «забрезжил свет».

Зеленский говорил, что случившееся в Буче усложнило процесс переговоров с Россией. «Очень сложно разговаривать, когда ты видишь то, что они тут натворили», — заявлял он. 12 апреля Путин признал, что переговоры зашли в тупик.

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