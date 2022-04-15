СМИ сообщили о взрывах в Киеве. После них город и Киевская область оказались частично обесточены

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Ночью 15 апреля в Киеве были слышны взрывы, сообщили агентство Reuters и украинское издание «Громадське».

По информации Reuters, взрывы в Киеве стали одними из самых сильных с начала войны. Они были слышны на юго-западе украинской столицы, пишет «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на очевидца. Что именно взрывалось и есть ли пострадавшие, неизвестно.

О взрывах в Киеве также сообщила глава общественной организации «Центр гражданских свобод Украины» Александра Матвейчук. В ответ к ее посту в твиттере одна из пользовательниц соцсети написала, что было слышно шесть взрывов и что после них пропал свет.

Об отключении света в ряде районов Киева также сообщил украинский телеграм-канал «Политика страны». Он утверждает, что взрывы были слышны не только в Киеве, но и в Киевской области.

Некоммерческая организация NetBlocks, которая отслеживает нарушения работы интернета в разных странах, сообщила, что после сообщений о взрывах часть Киевской области оказалась обесточена, из-за чего там снизилось число подключений к интернету.

13 апреля Минобороны России обвинило украинскую армию в попытках «диверсий и нанесения ударов по объектам на территории РФ». Российское военное ведомство пригрозило в ответ атаковать «центры принятия решений» в Киеве.

14 апреля губернаторы Брянской и Белгородской областей заявили об обстрелах с украинской стороны. В Брянской области, по данным властей, были повреждены почти 100 домов и пострадали восемь человек, в том числе беременная женщина и двухлетний ребенок.

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