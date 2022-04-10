Разведка Великобритании: на фоне растущих потерь Россия привлекает военных запаса и занимается вербовкой в Приднестровье

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В ответ на растущие потери российские вооруженные силы пытаются увеличить численность войск за счет личного состава, уволенного с военной службы с 2012 года. Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Российские усилия по наращиванию боевой мощи также включают попытки вербовки в непризнанном Приднестровье, считает ведомство. Россия эти заявления не комментировала.

2 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что Москва активизировала работу по привлечению подразделений российских войск, которые базируются в Приднестровье, к провокациям на украинской границе.

«Отмечена передислокация российских войск и подразделений так называемой приднестровско-молдавской республики с целью подготовки к ведению демонстрации готовности к наступлению и, возможно, боевых действий против Украины», — заявляли в ведомстве.

Власти Приднестровья данные о передислокации опровергли. В Молдавии отмечали, что не фиксируют увеличения числа российских военнослужащих в Приднестровье.

«Медуза» заблокирована в России. Мы были к этому готовы — и продолжаем работать. Несмотря ни на что Нам нужна ваша помощь как никогда. Прямо сейчас. Дальше всем нам будет еще труднее. Мы независимое издание и работаем только в интересах читателей.

Власти России за 46 дней вторжения в Украину лишь дважды сообщали данные о потерях. Последняя информация от Минобороны РФ поступала 25 марта. Тогда ведомство объявило о гибели 1351 российского военнослужащего и 3825 раненых.

На сегодняшний день Украина оценивает потери российской стороны в 19 300 человек, не уточняя, идет ли речь только об убитых или также о раненых.

С начала марта появляется информация о планах России отправить на войну в Украине сирийских наемников. Сами власти РФ рассказывали о 16 тысячах добровольцев с Ближнего Востока, желающих помочь самопровозглашенным республикам Донбасса.

В начале апреля источники газеты The New York Times сообщали, что не менее 300 военнослужащих из Сирии прибыли в Россию для подготовки перед отправкой в Украину.

Что происходит в Украине и вокруг нее прямо сейчас

Война Сорок шестой день. Онлайн «Медузы»

Что происходит в Украине и вокруг нее прямо сейчас

Война Сорок шестой день. Онлайн «Медузы»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь